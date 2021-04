Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Le condizioni per riaprire in sicurezza ci sono, a partire dalle attività che possono operare all'aperto. Non solo ristoranti, bar, attività sportive ma anche ambulanti che non possiamo e non dobbiamo dimenticare nelle riaperture. Anche per loro, nel rispetto delle norme, si torni al lavoro”. Lo afferma Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia viva.