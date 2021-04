Milano, 15 apr. (Adnkronos) - "Se non sono turbato io mi auguro che i miei cittadini siano ancora meno turbati di me. Io sono assolutamente sereno e tranquillo. Non devo far altro che aspettare che i giudici assumano i loro provvedimenti". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista a Telelombardia, a proposito dell'inchiesta aperta dalla procura di Milano che lo vede indagato per autoriciclaggio.