Covid: bozza Regioni, ai banconi 2 mt distanza, privilegiare spazi all'aperto

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Per la consumazione al banco assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 2 metri tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale". E' quanto si legge nelle linee guida stilate dalle Regioni in vista delle riaperture,n una bozza messa a punto da un gruppo tecnico ristretto e che oggi verranno sottoposte al governo. "Laddove possibile - raccomandano le Regioni nel 'capitolo' dedicato alla ristorazione - privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro".