Cinema: Cima (Anica), 'Leone d'oro a Benigni è premio meritatissimo a pilastro della cultura'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Le mie più sincere congratulazioni a Roberto Benigni per questo riconoscimento così importante. Bisogna riconoscere ad un talento così versatile ed eclettico la sua grande capacità di far ridere, emozionare e riflettere, doti apprezzate anche al di fuori dei confini nazionali come testimonia la sua conquista degli Oscar nel 1999”. Lo afferma in una nota Francesca Cima, presidente Sezione Produttori Anica.