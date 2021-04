Atletica: Roma, domani sprint allo stadio dei Marmi, debutta Scotti

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Due gare in un’ora. Due volte sui blocchi per testarsi a quindici giorni dalle World Relays di Chorzow (Polonia, 1-2 maggio). Edoardo Scotti è l’atleta più atteso della prima edizione di Roma Sprint Festival, il meeting interamente dedicato alla velocità allo stadio dei Marmi del Foro Italico. L’ultima gara all’aperto, e che gara, l’ha corsa a pochi metri da dove sfreccerà nel pomeriggio di venerdì: era il Golden Gala, era lo stadio Olimpico e la notte magica della vittoria in Diamond League con la migliore prestazione italiana under 23 dei 400 metri (45.21) sottratta a Claudio Licciardello. Proprio l’ex azzurro è l’ideatore dell’evento che ospita alcuni degli staffettisti azzurri, nello scenario sempre ricco di fascino dei Marmi, in diretta su atletica tv dalle ore 14:45.

Il doppio impegno di Scotti è sui 150 e sui 300 metri, rispettivamente alle 16.05 e alle 17.05. Il portacolori dei Carabinieri, finalista mondiale con la staffetta 4x400 a Doha, affronterà nella prova più corta Roberto Rigali (Bergamo Stars) che ha partecipato al raduno azzurro della 4x100 e il cingalese Yupun Abeykoon (Atl. Futura Roma), reduce dal 6.59 della stagione indoor nei 60. Rinviato invece l’esordio degli altri due frazionisti azzurri Davide Manenti (domenica a Donnas nei 150) e Federico Cattaneo. Nei 300 metri senza Vladimir Aceti a riposo precauzionale per un fastidio a un ginocchio dopo il raduno di Formia, Scotti troverà il collega di staffetta Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) e lo specialista degli ostacoli Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946). Cento metri invece per Chituru Ali (Fiamme Gialle) insieme allo junior Federico Guglielmi (Atl. Biotekna), quattrocento per l’altro junior Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) con Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), Riccardo Meli (Cus Palermo) ed Eusebio Haliti (Esercito).

Al femminile, la sfida nei 100 metri è tra Gloria Hooper (Carabinieri) e Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), entrambe protagoniste del raduno della scorsa settimana con la staffetta 4x100, mentre Zaynab Dosso ha rinviato il debutto a Rieti il 23 aprile. Previste batterie (alle 15.20) e finale (16.35). Tra le altre iscritte, nei 150 metri Alessia Pavese (Aeronautica) e Audrey Alloh (Fiamme Azzurre), nei 400 la neoprimatista italiana della staffetta 4x400 indoor Eleonora Marchiando (Atl. Sandro Calvesi) e va seguita anche l’unica gara di ostacoli in programma, i 300hs con Linda Olivieri (Fiamme Oro) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro).