Vitalizi: Violi (M5s), 'restituzione a Fomigoni vergognosa, daremo battaglia in Aula'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "La restituzione del vitalizio a Formigoni è una cosa assolutamente vergognosa, oltre che un pugno in faccia a tutte le persone che quest'anno sono state in difficoltà. Per noi questa partita non finisce qua e daremo battaglia nelle aule parlamentari perché la politica può e deve cambiare questa scelta". Lo ha detto all'Adnkronos Dario Violi, consigliere segretario M5s alla Regione Lombardia.

Questo fatto, osserva Violi, "è l'ennesimo esempio della politica che sembra dare sempre risposte a sé stessa e poche ai cittadini, che sono quelli che pagano le tasse e con esse gli stipendi".

Il centrodestra, che può contare sulla maggioranza all'interno della Commissione contenziosa, "ha dato una dimostrazione di forza, l'ennesima che l'unico interesse è quello di farsi gli affari propri, quando invece dovrebbero essere lì a lottare con le unghie e con i denti per far riaprire i ristoranti e far ripartire le attività economiche, per dare sostegni veri. Ma per noi -assicura Violi- la partita non finisce qua. Affronteremo la battaglia nelle aule parlamentari perché la politica può e deve cambiare questa scelta". E, conclude "credo che se anche il centrosinistra si schiererà al nostro fianco su questa battaglia, farà la cosa giusta".