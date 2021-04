Ue: Lagarde, 'regole comuni servono, arrivare al migliore patto stabilità possibile'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "E' una buona cosa che la Commissione Ue e i vari governi europei abbiano deciso di sospendere fino alle fine del 2022" il patto di stabilità e di crescita: "2022 coincide come il possibile orizzonte della pandemia dietro alle nostre spalle anche se ancora non siamo sicuri. Guardiamo al 2022 come l'anno in cui potremmo tornare a vedere un livello pre crisi. Comunque servono delle regole comuni a livello europeo". Il patto di stabilità "probabilmente" sarà rivisto e "dobbiamo arrivare al miglior patto possibile che sia più semplice e efficace". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde in un webinar organizzato da Reuters.