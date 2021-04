Terremoto: Cdm, altri 6 mesi stato emergenza provincia Campobasso

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga, per sei mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto del 2018. La proroga consentirà anche il proseguimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei palazzi storici danneggiati dal sisma che ha colpito il Molise". Lo rende noto Palazzo Chigi, con il comunicato del Cdm.