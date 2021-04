Sinner k.o. con Djokovic a Montecarlo

(Adnkronos) - Jannick Sinner perde contro Novak Djokovic ed è fuori dall'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il 19enne talento azzurro, già numero 22 del mondo, esce di scena al secondo turno contro il campione serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e 35 minuti. Sinner può consolarsi almeno in parte con i complimenti di Djokovic, che nell'intervista a caldo dopo il match ha parlato di lui come "il futuro del nostro sport e forse anche già il presente".