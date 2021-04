Pd: Bettini, 'discussione politica nel partito ci sarà, bene Letta'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Nel 2018 abbiamo subito una grande sconfitta e non ci fu una discussione politica e le dimissioni di Nicola Zingaretti si inseriscono in quella mancanza di approfondimento. E io ritengo che Enrico Letta abbia fatto bene a sintetizzare alcune questione su cui ha fatto discutere i circoli e poi ha prospettato questo passaggio delle Agorà che sarà un passaggio ulteriore di approfondimento. Quindi io penso che una discussione via via ci sarà". Lo dice Goffredo Bettini alla presentazione della Agorà.

"Noi dobbiamo rimettere alle persone che partecipano nelle condizioni di discutere la politica, di contribuire in modo decisivo. Facendo in modo che il gruppo dirigente si cimenti con la fatica del confronto".