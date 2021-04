Mitek entra a far parte della community di Fintech District

Mitek - realtà leader a livello globale nelle soluzioni di verifica dell’identità digitale - entra a far parte di Fintech District - l’ecosistema internazionale di riferimento per il fintech in Italia - in qualità di technical partner.

La collaborazione permetterà a Mitek di instaurare un dialogo diretto con le realtà della Community - oltre 170 startup e scaleup – al fine di sviluppare sinergie e progetti di open innovation; Fintech District conferma il proprio ruolo di gateway e punto di riferimento per l’ingresso di realtà estere sul mercato italiano.

Attraverso le proprie soluzioni, Mitek facilita l’onboarding di nuovi clienti tramite una verifica rapida e puntuale dell’identità di ciascun individuo, elemento sempre più importante del processo di acquisizione dei clienti, soprattutto a seguito dell’incremento di utilizzo dei servizi digitali dovuto alla Pandemia. Mitek è già un partner di riferimento per numerose istituzioni finanziarie, che supporta, combinando intelligenza artificiale e know-how, anche nell’adeguamento alle nuove normative regolamentari come la PSD2. La tecnologia proprietaria riduce i rischi di frode a danno delle aziende e garantisce la sicurezza degli utenti. L'esperienza consolidata di una realtà come Mitek, pioniere del settore, permette alle imprese di bilanciare customer experience e rischio, aumentando la percentuale di completamento delle operazioni e di acquisizione dei clienti.

"Per Mitek è importante collaborare con le realtà fintech al fine di co-creare un ambiente più sicuro dal punto di vista della cybersecurity e della privacy dei dati. La missione comune deve essere in primo luogo quella di proteggere l'utente attraverso processi veloci, agevoli e, soprattutto, sicuri. Allo stesso tempo, è necessario anche proteggere le aziende dalle frodi”, afferma Mariona Campmany, Digital Identity e Innovation Lead per l'Europa meridionale e LATAM di Mitek. "L'alleanza con il Fintech District rappresenta una grande opportunità per espandere il nostro know-how su scala europea e per promuovere nuovi modelli di cooperazione al fine di creare un ambiente fintech più sicuro, affidabile e favorevole al cliente".

Stefania Barbato, Community Manager e responsabile della gestione delle start-up di Fintech District, aggiunge: “Fintech District lavora per promuovere la cultura dell'open innovation e mettere le realtà dell’ecosistema nelle migliori condizioni per crescere, collaborare con le realtà finanziarie e scalare a livello internazionale. Mitek è un player internazionale leader nel proprio settore e siamo certi porterà valore aggiunto a tutti gli altri membri della Community. L'accordo conferma il nostro ruolo di gateway al mercato fintech italiano".