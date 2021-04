M5s: Bugani, 'accordo con Rousseau o ci saranno solo feriti gravi'

Roma, 14 apr (Adnkronos) - "Ora o mai più: questo è il momento di fare un ultimo tentativo, di trovare un accordo tra Rousseau e il Movimento, altrimenti dallo scontro non ci sarà né un vincitore né un vinto, ma solo due feriti gravi". Lo dice Max Bugani, volto storico M5S, capo staff di Virginia Raggi ed ex socio di Rousseau, al Corriere della sera.

"Il M5S è nato grazie alla struttura ideata da Gianroberto Casaleggio insieme a Davide e dalla straordinaria capacità comunicativa e dalle intuizioni di Beppe Grillo. Questi due elementi sono Rousseau e il M5S. Se si toglie uno dei due abbiamo un gabbiano con un’ala sola: così non può volare", spiega.

Bugani, tra l'altro, parla di Conte: "Io lo stimo. Conte sinceramente non poteva immaginare di finire in un caos del genere. Nel progetto che sta portando avanti c’è del grande potenziale: rischiare di disperderlo per questioni personali ed economiche è un rigore sbagliato a porta vuota".