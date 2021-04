I nuovi trend del benessere in Cina: i consumatori danno la priorità alla bellezza

La Cina è l’unica economia mondiale che è già riuscita a riprendersi dall'impatto economico causato dalla pandemia, crescendo del 2.3% nel 2020[1], con i consumi in crescita a partire dalla seconda metà del 2020. In particolare, tra le categorie che stanno registrando un aumento di vendite significativo, vi sono i prodotti per la salute e il benessere. Date le dimensioni del mercato e la sua crescente classe media, l'influenza della Cina è sempre più rilevante nell'industria globale del benessere.

In particolare, secondo un report realizzato da Alihealth e CBNdata, sulla base di dati i Euromonitor, il settore degli integratori alimentari in Cina vale oggi circa 257 miliardi di RMB (oltre 30 miliardi di euro).

Le culture asiatiche, e in particolar modo la medicina tradizionale cinese, prestano considerevole attenzione su ciò che viene introdotto nel corpo e su come le sostanze nutritive, gli integratori e i “superalimenti” possono rafforzare il sistema immunitario. Secondo la medicina cinese il benessere del corpo umano – che è dato dal perfetto equilibrio delle parti – si manifesta anche attraverso ciò che vi introduciamo.

Le tendenze di consumo – in particolare durante la pandemia in corso - evidenziano come, per i consumatori cinesi, uno stile di vita sano è una priorità. Rispetto a quelle precedenti, le nuove generazioni di consumatori cinesi (soprattutto la generazione dei Millennials) sono propensi a spendere per la cura del corpo, e si aspettano risultati reali dai loro acquisti, considerandoli come un investimento. Non solo la domanda dei consumatori per prodotti e consigli legati alla salute è aumentata, ma la generazione più giovane – nonostante le incertezze legate al futuro – ha fatto della ricerca del benessere una vera e propria missione, accedendo a prodotti e servizi sempre più sofisticati ed esclusivi.

Prima dell’inizio della pandemia Covid-19, la Cina aveva già intrapreso la strada per una migliore consapevolezza della salute e del benessere. Un'iniziativa del governo, nota come Healthy China 2030, era stata lanciata per aiutare le persone a diventare più attive e a vivere più a lungo. Secondo il Global Wellness Institute, il 70% del pubblico cinese fa regolarmente esercizio fisico, acquista cibo biologico o si sforza di raggiungere un equilibrio quotidiano tra lavoro e vita privata, condicendo così una vita più piena e più sana. Questa iniziativa, insieme alla particolare attenzione alla salute dovuta alla pandemia, offre ai brand di qualsiasi dimensione un'opportunità significativa raggiungere un nuovo pubblico.

Tra i principali trend Health&Wellness in Cina nel 2021 individuati da Tmall Global, piattaforma B2C del Gruppo Alibaba:

Anti-aging: a differenza di quanto avviene nei mercati europei in cui i clienti che acquistano prodotti anti-aging sono consumatori over 45, in Cina la maggioranza di acquisti di questa tipologia di prodotti viene effettuata da giovani che hanno appena compiuto 25 anni. Poiché i millennials in Cina considerano la bellezza un fattore molto importante, la spesa dedicata per i prodotti di bellezza è molto più elevata. Rispetto alla generazione degli anni '70 e '80, la consapevolezza della cura della pelle delle giovani generazioni è gradualmente aumentata. La forte preoccupazione legata all'invecchiamento della pelle fa sì che le nuove generazioni usino prima i cosmetici anti-età.

Integratori: il trend degli integratori in Cina è dieci volte maggiore rispetto a quello italiano. Gli integratori, soprattutto per la pelle, ma anche per unghie e capelli, vengono assunti prevalentemente in forma preventiva (vedi i prodotti anti-aging). Una caratteristica tipica del mercato cinese, è che gli integratori non sono pillole e pasticche come siamo abituati a vedere, quanto piuttosto alimenti, come snack, e bevande. Il mercato cinese degli “snack di bellezza” promette un potenziale di crescita non sfruttato per i marchi internazionali e nazionali. La cura della pelle non passa più solo attraverso sieri e maschere per il viso, ma anche tramite l’assunzione di snack, bevande o mini pasti in qualsiasi momento della giornata e in viaggio. Data l’enorme importanza dell’aspetto fisico nella cultura del lavoro – a volte molto stressante – della giovane Cina, gli snack sono diventati un modo conveniente per prendersi cura di sé stessi con il minimo sforzo.

Prodotti di sbiancamento: la ricerca di una carnagione lattea è comune ad entrambi i generi. Lo sbiancamento della pelle con l'aiuto dei cosmetici è diventato sempre più diffuso e le marche di lusso importate in Cina si sono adattate, proponendo prodotti sicuri e testati che riducono i rischi per la salute.

Equilibrio: intestino, igiene femminile, sonno, sistema immunitario. Largo uso di probiotici, i quali non sono facilmente riproducibili quindi si può puntare sull’esclusività.

La promozione online, combinata con l’uso dei canali sociali, è essenziale per i marchi per raggiungere il successo nel mercato cinese in qualsiasi settore. La Cina ha una popolazione di circa 1,39 miliardi di persone, con 820 milioni di utenti Internet, pari al 59% della popolazione totale, e 788 milioni di mobile user, pari al 57% della popolazione. La comunicazione online sta diventando un metodo di branding e promozione necessario anche per i marchi cosmetici in Cina, basti pensare che il 30% delle vendite degli integratori avviene online.

Le opportunità sono molteplici e un partner come Tmall Global, piattaforma B2C cross-border del Gruppo Alibaba che permette anche alle aziende senza la legal identity cinese e che non hanno presenza fisica in Cina di vendere i loro prodotti online a un bacino di quasi 800 milioni di consumatori attivi è sicuramente prezioso anche per le aziende italiane che possono così bypassare anche il lungo processo di registrazione dei prodotti per l’importazione, la cui durata media è di 3 anni.

*Senior Business Development, Tmall (Alibaba Group)