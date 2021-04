Governo: Letta si schiera con Speranza sotto attacco Salvini, 'pieno accordo'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - A fare quadrato attorno a Speranza anche l'ex-collega di governo nel Conte 2, Francesco Boccia: "Non scherziamo, abbiamo un grande ministro della Salute, è una persona seria che sta servendo la Repubblica e che dovremo difendere dagli irresponsabili come Salvini. E' una follia pensare di metterlo in discussione".

Quello del leader della Lega è un attacco politico, secondo Boccia, mirato a lucrare sul disagio della crisi causata dalla pandemia. "Anziché occuparsi dei disastri che ha fatto, non passa giorno in cui non attacca Speranza", sottolinea Boccia. "Io dico: apriamo tutto appena avremo vaccinato tutti gli over 60".

E poi Gianni Cuperlo: "Trovo gravi e sbagliate le critiche che ancora in queste ore la destra rinnova nei confronti del ministro della Salute. Credo che nel pieno di un’emergenza sanitaria non si dovrebbero sgonfiare le gomme dell’ambulanza come sta facendo la destra".