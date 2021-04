Governo: Cuperlo, 'gravi e irresponsabili attacchi a Speranza'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Trovo gravi e sbagliate le critiche che ancora in queste ore la destra rinnova nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza, perché lì c’è un lavoro enorme che si sta compiendo e che è stato compiuto. Ed è grave che questi attacchi arrivino da chi oggi condivide la stessa responsabilità dentro la maggioranza di governo”. Così il presidente della Fondazione Costituente del Pd Gianni Cuperlo, nel corso del suo intervento a Radio Immagina.

“Siamo in un’emergenza sanitaria - aggiunge Cuperlo - non ne siamo ancora usciti e credo che nel pieno di un’emergenza sanitaria non si dovrebbero sgonfiare le gomme dell’ambulanza come sta facendo la destra”.