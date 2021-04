Giorgetti: "Da Fondo Garanzia Pmi risultati sorprendenti"

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Il Fondo di Garanzia per le Pmi ha dato "risultati sorprendenti, ed è incredibile come la burocrazia italiana abbia risposto con grandissima rapidità e tempismo" alle imprese. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento alla presentazione del report di Svimez e Mediocredito Centrale sul fondo e sugli impatti che hanno avuto le misure del governo sull'economia.

"La sfida adesso è decidere quali siano le aziende da aiutare perché hanno un futuro e quali no", ha continuato il ministro.