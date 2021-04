Roma, 14 apr (Adnkronos) - Con 29 voti a favore, 394 contrari e 2 astenuti la Camera ha respinto la pregiudiziale presentata da Fratelli d'Italia al decreto legge che rinvia ad un periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre prossimi a causa dell'emergenza coronavirus le elezioni comunali, suppletive per il Parlamento e regionali in Calabria originariamente previste in questa primavera.