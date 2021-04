Roma, 14 apr. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il Def e lo scostamento di bilancio, con ogni probabilità, verranno approvati domani, in un nuovo Cdm. "Il via libera arriverà nella giornata di domani su entrambi i provvedimenti", spiegano all'Adnkronos fonti di governo a Consiglio dei ministri in corso. Nella riunione iniziata poco dopo le 11.30 è in corso un confronto sul grosso del 'pacchetto'.