Covid: Bellanova, 'interrogazione Iv su vaccini in Puglia' (2)

(Adnkronos) - "La situazione che i cittadini pugliesi sono costretti a subire è gravissima, e non sorprende che la Puglia sia in coda a tutte le classifiche relative alle vaccinazioni. Serve chiarezza, rispetto delle persone, un piano serio in base a cui procedere. Serve rispettare le priorità e definire una programmazione chiara e rigorosa, in linea con le linee guida definite dal governo. Dopodichè servono risposte sulle responsabilità di queste settimane caotiche. Lo dobbiamo a tutti i cittadini pugliesi", conclude Bellanova.