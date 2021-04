Coni: Fonti, Bellutti chiese Salone d’Onore in giorno assemblee

Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Il Coni non replica direttamente alle dichiarazioni della candidata alla presidenza Antonella Bellutti che ha sostenuto di essersi vista negata il Salone d’Onore per presentare la sua candidatura. Fonti di Palazzo H fanno sapere però che il Presidente Malagò ha ricevuto nei giorni scorsi una mail dalla campionessa olimpica che chiedeva la sala per il 21 aprile, giorno in cui da oltre 4 mesi sono state calendarizzate le elezioni per i delegati territoriali Coni che dovranno poi eleggere il 13 maggio il presidente del Comitato Olimpico.