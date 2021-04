Coinbase: fissato a 250 dollari per azione prezzo riferimento

New York, 14 apr. (Adnkronos/Dpa) - Il Nasdaq ha attribuito alla piattaforma Coinbase, che si appresta a fare il suo ingresso in borsa, un prezzo di riferimento di 250 dollari per azione. La società viene così valutata complessivamente intorno ai 65,3 miliardi di dollari. Si tratta della valorizzazione più elevata per un'azienda statunitense dall'introduzione in borsa di Uber nel 2019.

La piattaforma di trading delle criptovalute, che è stata fondata nel 2012 a San Francisco da Brian Armstrong e Fred Ehrsam, consente di acquistare e vendere circa 50 criptovalute tra cui bitcoin e Ethereum. Complessivamente raggruppa oltre 56 milioni di utenti e ogni mesi circa 6 mln di persone ogni mese realizzano operazioni attraverso questa piattaforma.