Tv: Netflix, terza e quarta stagione per la serie 'Bridgerton'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Netflix annuncia la terza e la quarta stagione di 'Bridgerton', la prima serie targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes), creata dal suo collaboratore di lunga data, Chris Van Dusen (Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice) e da Betsy Beers. Intanto, la seconda stagione è ora in produzione e, in linea con i romanzi, racconterà una nuova storia d'amore, quella della ricerca dell'amore di Lord Anthony Bridgerton.

"Bridgerton ci ha fatto innamorare. Il team creativo, guidato da Shonda, conosceva il materiale e ha prodotto un bellissimo drama, emozionante e romantico. Hanno dei piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad apprezzare questo show. Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire", dice Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix.