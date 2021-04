Speranza "Sul vaccino J&J valuteremo, ma penso vada usato"

ROMA (ITALPRESS) - "C'è stata una scelta, nelle ore successive al pronunciamento delle autorità statunitensi su Johnson & Johnson, di rinviare anche in questo caso in maniera precauzionale l'immissione in commercio del vaccino in tutti i paesi europei. E' un vaccino importante e che ha una caratteristica, e cioè riesce ad immunizzare con una unica dose, ma penso che anche questo vaccino dovrà essere utilizzato perché è importante. Abbiamo fatto una riunione pomeriggio con i nostri scienziati, e valuteremo nei prossimi giorni non appena Ema e gli americani ci daranno notizie più formali quale sarà la strada migliore". A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza a "Porta a Porta" su Raiuno, in merito al vaccino Johnson & Johnson contro il Covid-19. (ITALPRESS). tai/sat/red 13-Apr-21 19:20