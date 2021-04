Sindaco Favignana: "Irritanti quei governatori del Nord che pensano solo al Turismo"

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - "La cosa più irritante dei Governatori del Nord è che loro pensano ai territori turistici, noi parliamo della insularità, dell'assenza dei presidi sanitari sulle nostre isole, della difficoltà dei collegamenti con gli ospedali, che possono avvenire solo dalla terraferma, da Trapani o Palermo. Ogni intervento d'urgenza per le nostre isole è un rischio di morte. Questo i governatori che hanno la sanità più ricca di Italia non riescono a capirlo". Così, in una intervista all'Adnkronos, il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, replica a distanza al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che aprlando delle isole 'covid--free', ha parlato di una "misura ingiusta e irrealizzabile" e di "scorciatoie". "Tra l'altro parliamo di una popolazione reale di poco più di 3.000 persone, mica di milioni di abitanti", dice il sindaco di Favignana, che comprende anche le altre due isole Egadi, Levanzo e Marettimo. "Alle Egadi sono state vaccinate 350 persone, over 80 e 70 e persone fragili. E i medici sono dovuti venire per due volte, su tre isole. Quindi, sei volte, con costi maggiori rispetto ad altri luoghi - dice - pensi che non avendo hub vaccinali abbiamo dovuto usare l'oratorio di Marettimo, ad esempio, oppure al centro anziani di Favignana. E' tutta una condizione di precarietà".

E alla Presidente di Federalberghi di Rimini, Patrizia Rinaldis, che parla di "figli e figliastri", e di "concorrenza sleale", il sindaco di Favignana, manda a dire: "Ma di cosa parla la Presidente degli albergatori? I 'figli e figliastri' non li determina certamente la quantità di vaccini, ma una condizione naturale che è l’insularità - dice Forgione - Io a Marettimo ho un solo medico di Guardia medica e neppure un infermiere, lo stesso a Levanzo un solo medio e neppure un infermiere e quando c’è una persona che sta male deve partire la Protezione civile con una piccola ambulanza medica per accompagnare il paziente all'eliporto per aspettare un'ora che arrivi l'elisoccorso da Palermo o Trapani. Di cosa parla Federalberghi di Rimini, che hanno la sanità migliore di Italia?".

"Io combatto il pregiudizio di chi difende interessi e non considera la diversità di accesso al diritto allaura alla salute. Lei immagini in pieno agosto un caso di Covid, qui può chiudere tutto", dice ancora Francesco Forgione.