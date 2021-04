Russia: Biden, 'difenderemo nostri interessi in risposta a interferenze e intrusioni'

Washington, 13 apr. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti "agiranno fermamente in difesa dei loro interessi nazionali in risposta alle azioni di Mosca come le cyber intrusioni e le interferenze nelle elezioni", ha dichiarato Joe Biden nel suo colloquio telefonico di oggi con Vladimir Putin.

I due Presidenti, riferisce la Casa Bianca, hanno discusso di numerose questioni regionali e globali, fra cui il tentativo di Usa e Russia di perseguire un dialogo sulla stabilità strategica su diverse questioni di sicurezza emergenti e del controllo degli armamenti, partendo dall'estensione del Nuovo trattato Start. Biden "ha ribadito il suo obiettivo di costruire una relazione stabile e prevedibile con la Russia coerente con gli interessi degli Usa".