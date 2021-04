Pd: Renzi, 'autorevoli ex guru ora scoprono loro incapacità politica'

Roma, 13 apr (Adnkronos) - "In casa Pd, autorevoli ex guru iniziano a sostenere che il Governo Conte sia caduto per un (immancabile) complotto internazionale. Quindi non era colpa di un uomo solo, folle, di nome Matteo Renzi, come ci hanno raccontato per giorni a reti unificate". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Dicono, dunque, ci sia stato un complotto internazionale. E sembrano persino crederci. Ho scoperto in questi anni che molti chiamano "complotto internazionale" semplicemente la propria incapacità di fare politica", aggiunge il leader di Iv.