Olimpiadi: Vezzali, 'man mano che delegazioni si comporranno avvieremo percorso vaccinazione'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Man mano che le delegazioni olimpiche e paralimpiche si comporranno, assieme con Coni e Comitato Paralimpico avvieremo il percorso di vaccinazione per coloro i quali rappresenteranno noi italiani ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo". Lo ha detto il Sottosegretario con delega allo sport Valentina Vezzali all'Adnkronos, per quanto riguarda i vaccini per gli atleti ai Giochi di Tokyo. "Nessun “furbetto” né “saltafile”, ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l’Italia nella massima vetrina sportiva mondiale", ha aggiunto Vezzali.