L’Accademia del Caffè Espresso: una piattaforma per arricchire la cultura

Fin dalle sue origini, nel 1927, La Marzocco si è distinta sui mercati globali per la produzione di macchine da caffè di alta qualità uniche nel suo genere, concepite e progettate con estrema cura, dedizione verso gli aspetti ingegneristici del prodotto, e grande attenzione per il dettaglio, perfettamente in linea con i valori che contraddistinguono il Made in Italy.

Non vi è dubbio che l’immenso patrimonio storico, artistico e culturale italiano, rappresenti un elemento distintivo – e a tratti inconfondibile – della qualità dello stile di vita italiano. Una qualità che tutto il mondo continua ad amare, ammirare ed emulare. Nel Made in Italy, i consumatori rintracciano il DNA del nostro patrimonio, che riconoscono nell’ingegno dei nostri designer e stilisti, nella creatività dei nostri chef e nel “saper fare” dei nostri artigiani. I prodotti Made in Italy hanno un comune denominatore: sono il risultato unico e irripetibile della bellezza dei nostri paesaggi, della nostra cultura, dell’arte, della nostra terra.

Crediamo particolarmente in questo concetto, tant’è vero che il nostro stabilimento che rifornisce oltre cento paesi nel mondo si trova da sempre a Firenze, dove “Made in Florence” non è solo una semplice tag-line, bensì una vera e propria filosofia aziendale.

Così come siamo convinti che la macchina da caffè sia un componente rilevante di una industry, di una tradizione, di una cultura del caffè, che hanno sempre bisogno di nuova linfa per espandersi e che devono essere coltivate con particolare cura e passione per continuare a svilupparsi a livello mondiale.

Per questo motivo, abbiamo deciso di creare l’Accademia del Caffè Espresso a Scarperia, sui colli fiorentini. Un posto fisico, ma anche ideale, che si pone come crocevia di conoscenza, di sapere, di competenze, sull’industria del caffè, dove possano convergere diversi punti di partenza, e progettare, attraverso valori condivisi, il futuro del caffè. Perché per un prodotto che non sa comunicare con la cultura in cui si inserisce è solo un insieme di parti meccaniche senza anima.

L’Accademia nasce come luogo aperto e inclusivo, in cui La Marzocco vuole facilitare gli incontri, la condivisione e la crescita professionale, così come personale, di chi ha interesse a far sì che la cultura del caffè continui a rappresentare una ricchezza per tutta la filiera a livello globale. L’Accademia, infatti, sceglie come suo strumento e oggetto di ricerca il caffè: caffè inteso come mezzo e come fine, in tutte le sue declinazioni e le sue derivazioni nelle arti e nelle scienze, per accrescere le conoscenze di tutti e tutelare le singole parti della filiera. Un dibattito attivo sulla contemporaneità e il futuro sostenibile di questa preziosa pianta.

In questo senso, particolarmente prezioso è il progetto di ricerca partito insieme al professor Stefano Mancuso e PNAT, il gruppo interdisciplinare nato come spin-off dell’Università di Firenze ed ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico-sostenibile.

Si tratta dell’inizio di un percorso che vuole studiare in profondità le componenti chimiche e genetiche della pianta del caffè, per descrivere con basi scientifiche la complessità del prodotto che rappresenta la seconda commodity mondiale per interesse economico. Attraverso questa ricerca, ci proponiamo di dimostrare che è possibile coltivare ottimo caffè in maniera buona, pulita e giusta, per creare un modello davvero sostenibile che possa poi essere utilizzato per le altre colture del pianeta.

* direttore marketing di La Marzocco