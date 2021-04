L.elettorale: Calderoli, 'Mattarellum miglior sistema altrimenti resta attuale'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Il Mattarellum è la migliore legge possibile. La cosa che metto come requisito è la necessità di una coalizione fatta prima del voto. Dico no e poi no al ritorno alla Prima Repubblica. E che alla sera del voto si sappia chi governerà. Per noi non ci sarebbero problemi a votare così. Però l’unico sentiero da seguire è quello del maggioritario, che raccoglie favori da più partiti, compreso Fratelli d’Italia. Quindi il M5S ci dica in che direzione vuole andare, anche perché di tornare indietro di 30 anni con il proporzionale non se ne parla". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Stiamo affrontando una pandemia. Quindi, a maggior ragione, si deve partire solo se c’è un accordo preventivo in questa maggioranza, coinvolgendo anche l’opposizione", aggiunge.