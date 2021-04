Editoria: Aie entra tra gli enti promotori di BookCity

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - L’Associazione Italiana Editori (Aie) sarà tra gli enti promotori di BookCity Milano, il festival diffuso che si terrà nel capoluogo lombardo dal 17 al 21 novembre. Il coinvolgimento dell’associazione è stato annunciato dal presidente di BookCity Milano Piergaetano Marchetti durante la conferenza stampa di presentazione della decima edizione.

“La generosità con cui il Comune di Milano e le quattro Fondazioni che hanno dato vita a BookCity Milano hanno accolto la nostra proposta per un maggiore coinvolgimento – ha commentato il presidente di Aie Ricardo Franco Levi – ci rende felici e rende più concreta la prospettiva di percorrere assieme altri dieci anni, e più, di grandi successi”. Levi ha poi ricordato l’emergenza italiana dei bassi indici di lettura nazionali che, a loro volta, nascondono grandi disparità territoriali. “Il fatto che a Milano vi siano indici di lettura in linea con quelli europei non ci deve far dimenticare che non è così in altre zone del Paese. BookCity ha il merito di portare la lettura in ogni luogo della città, dalle periferie, agli ospedali, alle carceri. Siamo qui per dare il nostro contributo a un festival che alimenta il grande patrimonio culturale di questa città, un patrimonio che guarda a orizzonti più larghi della città stessa, perché il libro e la lettura non conoscono confini”.

Attualmente BookCity è promosso dal Comune di Milano e l’Associazione BookCity Milano vede come soci Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Nelle prossime settimane saranno definite le modalità con cui AIE, che già negli anni scorsi ha collaborato e contributo all’organizzazione dell’evento, ufficializzerà il suo maggior coinvolgimento.