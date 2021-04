Doping: Procura chiede 20 giorni di stop per Gasperini per insulti a ispettore

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Il Tribunale Nazionale Antidoping ha fissato l’udienza nei confronti dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini (tesserato Figc), per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 15. Il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani ha deferito il tecnico nerazzurro con la richiesta di venti giorni di squalifica per "aver insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l' intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi".

L'episodio contestato a Gasperini è avvenuto il 7 febbraio scorso: al campo di allenamento dell'Atalanta si è presentato un ispettore di Nado Italia per un controllo antidoping a sorpresa, su 4 calciatori. Il giocatore, il cui test era stato interrotto dal tecnico di Grugliasco, ha poi completato l'operazione a fine allenamento grazie alla mediazione del medico sociale.