Covid: Regioni 'aprire ristoranti di sera', governo valuta coprifuoco a mezzanotte (2)

(Adnkronos) - "A maggio bisogna riaprire - dice un ministro della 'fazione' opposta - e i ristoranti a pranzo non bastano a rimettere in piedi un comparto in ginocchio". Le regioni sembrano pensarla allo stesso modo, lo scriveranno nero su bianco nelle linee guida da sottoporre all'esecutivo.

"Obiettivo del documento che presenteremo al governo giovedì - dice all'Adnkronos il neo presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia- è garantire la massima sicurezza quando ci saranno le riaperture". Già, ma quando? E' presto per dirlo. Anche se il ministro Giancarlo Giorgetti si mostra fiducioso: "La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente la prossima settimana dal Consiglio dei ministri", dice a margine dell'incontro con il Fipe.