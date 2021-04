Covid Puglia, oggi 1.191 contagi: dati bollettino 13 aprile

(Adnkronos) - Sono 1.191 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Si registrano altri 54 morti. Sono 13.107 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi, 159 nella provincia Bat, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Ieri erano 815 i casi positivi su 6.220 test e 39 i decessi. In tutto in Puglia sono morte per Covid 5.282 persone. Sono 155.620 i pazienti guariti (+1.079), 51.634 i casi attualmente positivi (+58) e 2.228 i pazienti ricoverati (-20).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 212.536 così suddivisi: 82.488 nella provincia di Bari; 20.755 nella provincia di Bat; 15.617 nella provincia di Brindisi; 38.955 nella provincia di Foggia; 20.649 nella provincia di Lecce; 33.037 nella provincia di Taranto; 718 attribuiti a residenti fuori regione; 317 provincia di residenza non nota.