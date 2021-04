Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Le priorità per il Pd sono due, riaprire il prima possibile in sicurezza e in modo certo e irreversibile e varare un decreto imprese, lavoro e professioni con aiuti, contributi per i costi fissi, misure per la liquidità e sostegni alle famiglie". Lo ha detto al Nazareno il responsabile Economia del Pd Antonio Misiani al termine della segreteria del Partito democratico che si è svolta stamattina.