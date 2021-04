Covid: Malpezzi, 'De Luca? Criterio anagrafico è essenziale'

Roma, 13 apr (Adnkronos) - "Bisogna ribadire il concetto che il criterio anagrafico è fondamentale, anche all'interno del piano vaccinale è stato così". Lo ha detto Simona Malpezzi a Oggi è un altro giorno a proposito dei vaccini e della posizione del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

"Il dato anagrafico è essenziale, se vaccini gli anziani e i più fragili metti in sicurezza vite e fai respirare gli ospedali, mantieni il Servizio sanitario in sicurezza. E' un processo dal quale non ci possiamo staccare", ha spiegato la presidente dei senatori del Pd.

Sulle isole Covid free, la Malpezzi ha chiarito: "Vedremo molto probabilmente un turismo diffuso perchè saremo vaccinati. L'Italia non è la Grecia, non abbiamo solo le isole ma un turismo differenziato. Non possiamo avvantaggiare uno a scapito di altri".