Covid Fvg, oggi 371 contagi e 17 morti: dati 13 aprile

(Adnkronos) - Sono 371 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi di Covid sono stati rilevati su 6.380 tamponi molecolari, con un indice di positività del 4,04%, e su 4.811 test rapidi antigenici (2,35%). I ricoveri nelle terapie scendono a 75, in calo anche i pazienti in area non critica (493). I decessi complessivamente ammontano a 3.534, con la seguente suddivisione territoriale: 746 a Trieste, 1.883 a Udine, 647 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.999, i clinicamente guariti 4.800, mentre le persone in isolamento scendono a 9.961. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 101.862 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.482 a Trieste, 49.043 a Udine, 19.823 a Pordenone, 12.385 a Gorizia e 1.129 da fuori regione.