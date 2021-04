Covid: Fedriga, 'linee guida a governo, avanti con aperture in sicurezza'**

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "C'è una riunione in corso, i tecnici stanno stilando delle linee guida che proporremo al governo giovedì, obiettivo garantire la massima sicurezza quando ci saranno le riaperture". Lo dice all'Adnkronos il neo presidente della conferenza delle Regioni Massimo Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. "Il documento non c'è ancora - chiarisce - ma lo stileremo per portarlo all'appuntamento di giovedì". Il gruppo di lavoro, riunito da circa due ore, è formato dagli assessori di alcune regioni.