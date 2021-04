Covid: Boccia, 'riaprire in sicurezza, non a caso come dice Salvini'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Riaperture? Quando avremo vaccinati tutti gli over 60 avremo messo in sicurezza i territori. Questa è la posizione del Pd e insieme domani mettiamo al voto una mozione nella quale diciamo con chiarezza - insieme alle aperture in sicurezza e non a caso come dice Salvini - che" le categorie colpite dalla crisi per il Covid vanno sostenute "allungando la scadenza del rimborso dei prestiti garantiti dallo Stato e soprattutto che lo Stato si fa carico della quota di debito eccedente" provocato da questo anno di pandemia, "è un'operazione che si può fare a Bruxelles per l'Italia e anche per altri paesi". Lo dice Francesco Boccia del Pd a Sky.