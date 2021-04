Calcio: Zoff, 'bello riavere pubblico allo stadio, sarebbe bel segnale'

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - "E' chiaro che rivedere un po' di pubblico allo stadio farebbe un enorme piacere a tutti ma sarebbe stupido correre rischi. Io non sono un tecnico e mi fido di chi dovrà prendere la decisione". Lo dice l'ex ct della Nazionale Dino Zoff in merito alla presenza del pubblico all'Olimpico in occasione dei prossimi Europei di calcio, con il Governo chiamato a prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni. "Siamo ancora in una fase delicata -prosegue il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 all'Adnkronos-. Penso però che l'11 giugno con l'accelerazione nella campagna vaccinale la situazione sarà molto migliore e che ritrovare la normalità anche nello sport sarebbe un segnale importante".