Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - "Per la Champions ci sta provando anche il Napoli, nonostante Gattuso abbia già le valigie pronte per trasferirsi dalla città di Pulcinella a quella del Sommo Poeta Dante". Così su Twitter Luciano Moggi, ex direttore sportivo del Napoli ai tempi di Diego Maradona.