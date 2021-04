Pd: Letta, 'sogno una segretaria donna dopo di me'**

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Quando decideremo insieme che il mio tempo è scaduto, io sogno di lasciare nel nostro partito la leadership dopo di me a una donna". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. Le battaglie Pd per le donne da quelle sui nidi al lavoro femminile "non sarebbero credibili da parte nostra se avessimo continuato sulla stessa strada", dice a proposito del cambio ai vertici dei gruppi. "Se non diamo questo segno forte, anche in politica, non ce la faremo mai".