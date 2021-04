Pd: Letta, 'noi partito dell'intelligenza collettiva, non del leader'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "La nostra forza è questo: la base, i circoli, gli iscritti, una partecipazione sui territori. Gli altri hanno costruito partiti sulla leadership carismatica, noi siamo diversi, lo siamo per Statuto e per la nostra idea della politica". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina.

"Lo dirò sabato in assemblea e sarà il cuore del mio intervento: noi siamo e dobbiamo essere il partito dell'intelligenza collettiva, questa è la vera differenza fra noi e gli altri. Noi scommettiamo sul fatto che l'intelligenza collettiva sia meglio della leadership carismatica e individuale, anche perchè il leader prima o poi sbaglia...".

Sulla discussione nei circoli sul vademecum, Letta parla di "numeri impressionanti e lo dico orgoglioso: 39mila persone si sono connesse, hanno partecipato, hanno discusso. Sono un patrimonio straordinario". Il Pd "è fatto dalla sua gente e sono convinto che noi da lì ripartiamo: noi non dobbiamo avere paura della base e non dobbiamo avere paura di renderla protagonista. No controllo sulla base, ma ascolto".