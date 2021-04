Pd: Letta, 'iscritti cuore partito, saranno loro a decidere su grandi questioni'

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Se uno si iscrive, conterà". Enrico Letta risponde così a una segretaria di circolo che chiede cosa dire a chi si intende tesserare. "Quando abbiamo fatto lo Statuto del Pd non abbiamo colto fino in fondo la centralità e il ruolo degli iscritti. Abbiamo preferito parlare direttamente agli elettori. Allora il partito che voglio proporre è un partito in cui gli iscritti saranno il cuore di tutto perchè saranno iscritti a decidere sulla grandi questioni". E poi "il partito dei territori, della prossimità" e infine "il partito che si candida a guidare il Paese con le sue idee, ma non un partito del potere".