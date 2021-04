InnovUp chiede il ritiro dell’emendamento alla Legge di Delegazione Europea

Gli ultimi giorni hanno scosso particolarmente l’ecosistema dell’innovazione, prima per mano della sentenza 2643/2021 del Consiglio di Stato che ha, nei fatti, reso illegittimo il D.M. 17/02/2016 - che permetteva la costituzione tramite procedura digitale delle startup innovative - e poi a causa dell’emendamento, presentato al Senato, che ha introdotto nella Legge di Delegazione Europea 2019-2020 l’Art. 29 che recepisce la Direttiva (UE) 1151/2019 sull’utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

La normativa europea prevede infatti che dal primo agosto 2021 la costituzione delle società dovrà poter essere completamente svolta in via telematica, mentre il suddetto Art. 29 eliminerebbe, nei fatti, la libertà di scelta e di concorrenza eliminando la possibilità di introdurre qualsiasi agevolazione per le nuove realtà imprenditoriali.

In questo contesto critico e incerto per imprenditori, professionisti e Camere di Commercio, InnovUp sostiene la necessità di eliminare tempestivamente l’emendamento alla Legge di Delegazione Europea per ridiscutere, con tutti gli attori in gioco, la soluzione migliore in grado di tutelare gli imprescindibili principi di legalità ma allo stesso tempo garantire una costituzione rapida e poco onerosa.

Il recepimento della Direttiva UE 1151/2019 necessita infatti di una soluzione rapida e realmente innovativa, volta non solo ad attuare il programma del legislatore europeo ma anche a realizzare una concreta semplificazione, mediante la digitalizzazione e standardizzazione dei processi e l’abbattimento dei costi.

Questo sarà possibile attraverso l’apertura del mercato della costituzione digitale ad una pluralità di operatori che migliorino progressivamente il servizio per i cittadini, abbassandone contemporaneamente i costi, in virtù dei meccanismi concorrenziali. È quindi fondamentale riconsiderare i termini della questione, dando l’occasione alle parti in causa di presentare le posizioni al riguardo con l’unico obiettivo di migliorare il contesto normativo in cui avviare nuove iniziative imprenditoriali nel nostro Paese.

Oltre a questa azione prioritaria, InnovUp ritiene si debba sanare il vulnus creatosi sia attraverso azioni che vadano a risolvere le situazioni ex ante sia grazie ad una nuova normativa per le future costituzioni digitali.

In tal senso, ovviamente, ci aspettiamo un’immediata azione normativa che definisca i perimetri di legittimità delle startup che si sono costituite online negli ultimi cinque anni, per mezzo di un decreto ministeriale o di una nota del Governo.

Superate le questioni più urgenti, sarà necessario aprire un confronto omnicomprensivo tra le diverse parti in causa per delineare il percorso migliore di costituzione online per una startup, anche prendendo spunto dalle best practices europee. Auspichiamo quindi che il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo il primo incontro di ieri con i rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato, possa a breve ricevere anche la delegazione proveniente dal mondo delle imprese innovative - che, peraltro, si erano fatte parte attiva, al fianco del Ministero, nella causa sulla legittimità del D.M. 17/02/2016 - in un’ottica di sintesi costruttiva.

“Le dinamiche da tenere in considerazione al riguardo sono numerose e i meccanismi ad oggi adottati non sono stati particolarmente vincenti né per le startup, né per i professionisti e nemmeno per le Camere di Commercio” ha dichiarato Angelo Coletta, Presidente di InnovUp “Come Associazione continueremo a lavorare come punto di incontro e dialogo tra questi ‘mondi’, in linea con i principi di semplificazione, digitalizzazione, concorrenza e libertà di iniziativa che sono fondanti dell’ecosistema e delle ambizioni primarie dell’odierna azione europea”.