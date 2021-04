Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Non è una questione di privilegi, ma è solo la consapevolezza di potere mettere al sicuro una piccola fascia di popolazione senza grossi sacrifici, tuttavia se Roma dirà di no ci allineeremo alle decisioni del governo nazionale". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci a SkyTg24 parlando del no alle isole Covid-free.