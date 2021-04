Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Se lo Stato avesse impiegato la stessa forza che sta usando per impedire a migliaia di ristoratori disperati di poter manifestare nel dare ristori e risposte concrete per poter lavorare, probabilmente oggi nessuno sarebbe in piazza". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.