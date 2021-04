Calcio: Juventus, Bonucci guarito dal Covid

Torino, 12 apr. - (Adnkronos) - Il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci è guarito dal Covid. Lo annuncia il club bianconero in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. "Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani pomeriggio presso il Training Center".