Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Se non ci fosse stato il Next generation Eu non ci sarebbe l'Unione europea, che era arrivata vicina al collasso ed era a un bivio. Se non fosse arrivato Next generation l'Unione sarebbe saltata, si sarebbe afflosciata, avrebbe fallito e il sovranismo avrebbe vinto". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento al seminari on line sul Next generation Eu.