Tennis: Montecarlo, Caruso, Travaglia e Cecchinato superano le qualificazioni

Montecarlo, 11 apr.(Adnkronos) - Sono diventati 8 gli azzurri al via nel tabellone principale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si disputa sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Nessun Paese ha più rappresentanti in singolare dell’Italia. Oltre a Fabio Fognini, campione in carica, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, si aggiungono tre giocatori provenienti dalle qualificazioni. Salvatore Caruso si è imposto 7-6 (7-2), 6,0 sull’australiano Bernard Tomic, Stefano Travaglia ha avuto la meglio per 6-4, 3-6, 6-2 sul polacco Kamil Majchrzak e Marco Cecchinato ha liquidato 6-1, 6-3 lo svizzero Henri Laaksonen. eve ancora giocare Thomas Fabbiano contro il portoghese Joao Sousa.