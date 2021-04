Roma: Calenda, 'da Raggi dilettantismo su impianti'

Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Dopo 5 anni la giunta Raggi si accorge che sui rifiuti Roma e' in emergenza e che serve un TMB (puntando su quelli senza senso: i piu' lontani) e "non esclude di fare impianti propri" (necessari). Basta dilettantismo. Ovviamente l'incapacita' gestionale ha un costo e lo pagano i romani. Solo con un piano serio si puo' ridurre la Tari, la piu' alta d'Italia, migliorando il servizio. Anche su questa trovate le nostre proposte". Cosi' il candidato sindaco a Roma Carlo Calenda in un tweet rilancia la sua proposta del piano rifiuti.